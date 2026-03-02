Alessandro Florenzi, classe 1991, ex terzino rossonero dal 2021 al 2025, è intervenuto a 'Sky Calcio Club' per commentare Cremonese-Milan 0-2 e, in particolare, la prova di Rafael Leao, suo ex compagno di squadra, andato in gol al 94' allo 'Zini'
Ieri pomeriggio il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 2-0, sul campo della Cremonese di Davide Nicola. Partita ostica allo 'Zini', vinta dai rossoneri soltanto nel finale, con i gol di Strahinja Pavlović (89') e Rafael Leão (94'). Con questo gol, l'attaccante portoghese è giunto a quota 10 gol (e 2 assist) in 22 partite stagionali tra Serie A e Coppa Italia, eppure c'è chi non riesce a vedere il numero 10 milanista valorizzato nell'assetto tattico (3-5-2) di Allegri.
Si tratta di Alessandro Florenzi, terzino del Milan per quattro stagioni (2021-2025) che, con il Diavolo, ha vinto uno Scudetto nel 2022 e una Supercoppa Italiana lo scorso anno. "I giocatori forti devono prendersi responsabilità, ma devono essere messi bene in campo e fatti esprimere al meglio. Non so quanto il Milan stia dando a Leao con questo modulo", ha sottolineato, infatti, Florenzi ieri sera a 'Sky Calcio Club' dopo Cremonese-Milan.