"Per esempio loro ripartono in ripartenza e con Rafa sarebbe bello sfruttarlo lì, con quel modo veloce di giocare in contropiede. Quando giocavo nel Milan, in quella squadra forse avevamo un modo di giocare e stare in campo più armonioso, e anche Rafa stava meglio magari. Lui resta uno dei più forti con cui ho giocato", ha chiosato l'ex giocatore anche di Roma, Valencia e PSG.