C'è stato soprattutto nel secondo tempo, mentre nel primo abbiamo fatto un po' più fatica nella costruzione perché loro venivano molto forti in avanti e noi eravamo un po' bloccati, faticando a trovare le trame giuste. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo costruito a tre contro i loro due attaccanti: abbiamo fatto il miglior secondo tempo della stagione".