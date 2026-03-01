Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan Futuro, Oddo: "Contento dei ragazzi. Nel primo tempo partita equilibrata ma…"

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni del club rossonero: dalla prestazione a...
Alessia Scataglini

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni del club rossonero dopo il pareggio per 1-1 contro la Folgore Caratese, prima in classifica. L'allenatore rossonero ha voluto commentare la prestazione dei suoi ragazzi, soffermandosi anche su quelli che posso essere dei punti deboli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Oddo

—  

Un commento sulla partita? "Abbiamo affrontato la squadra più forte sia tecnicamente che tatticamente: sono contento perché i ragazzi si sono calati nella partita e hanno capito che oggi non c'era bisogno solo della qualità ma anche di fisicità, scontro fisico.

C'è stato soprattutto nel secondo tempo, mentre nel primo abbiamo fatto un po' più fatica nella costruzione perché loro venivano molto forti in avanti e noi eravamo un po' bloccati, faticando a trovare le trame giuste. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo costruito a tre contro i loro due attaccanti: abbiamo fatto il miglior secondo tempo della stagione".

Ancora sulle due frazioni di gioco... "Nel primo tempo una partita equilibrata, loro sono passati meritatamente in vantaggio su un errore nostro. Nel secondo non c'è stata storia, non c'è stata partita: avremmo potuto fare 3-4 gol, ci è mancato un po' di cinismo. Però poco importa, l'importante è che la squadra incominci a capire come si deve stare sul campo a seconda delle esigenze della partita"

