"L’inverno scorso il Milan è arrivato offrendomi un contratto e riconoscendo le mie qualità. Mi hanno detto di avere potenziale per poter giocare in questa squadra e mi hanno mostrato un progetto molto bello, non potevo rifiutare: il Milan è un grandissimo club e sono molto contento di essere qui, sperando di poter mostrare le mie qualità". Queste le parole dell'attaccante del Milan Futuro Levis Asanji ai canali ufficiali del club: "Inizialmente non potevo credere che il Milan fosse interessato a me, si tratta di un club molto importante e non tutti hanno l’opportunità di mostrare loro cosa puoi diventare. Io e i miei genitori, non appena lo abbiamo saputo, siamo rimasti molto felici e orgogliosi. Sto molto bene al Milan, tutti sono gentili e non ho problemi con nessuno. Qui posso mostrare il mio potenziale e spero di migliorare, so di poter fare molto di più di quanto sto già facendo e spero di poter aiutare la squadra a migliorare in futuro: è questo il mio obbiettivo".