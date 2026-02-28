"Il distacco di 10 punti è molto difficile da recuperare per il Milan. L’Inter in campionato sta dimostrando da mesi di essere la più forte, quella che gioca meglio, che ha più idee e tanti cambi a disposizione. E ora non gli resta che raggiungere questo traguardo. Lo deve ai tifosi. Anzi, questi traguardi perché allo scudetto aggiungo la Coppa Italia. Sarebbe una “doppietta” incredibile". L’edizione questa mattina in edicola del quotidiano La Gazzetta dello Sport ha realizzato una lunga intervista all’ex attaccante dell’Inter, “Spillo” Altobelli. Queste le pillole sul Milan.