"Il distacco di 10 punti è molto difficile da recuperare per il Milan. L’Inter in campionato sta dimostrando da mesi di essere la più forte, quella che gioca meglio, che ha più idee e tanti cambi a disposizione. E ora non gli resta che raggiungere questo traguardo. Lo deve ai tifosi. Anzi, questi traguardi perché allo scudetto aggiungo la Coppa Italia. Sarebbe una “doppietta” incredibile". L’edizione questa mattina in edicola del quotidiano La Gazzetta dello Sport ha realizzato una lunga intervista all’ex attaccante dell’Inter, “Spillo” Altobelli. Queste le pillole sul Milan.
Poi le parole sul derby della prossima settimana: "Con quei dieci punti di vantaggio… Ma io dico che se anche l’Inter dovesse perderlo, quei potenziali 7 punti sarebbero comunque un distacco troppo importante in questa fase. Diciamo però che il derby è sempre la partita dell’anno a prescindere dalla classifica". Vedremo se il Milan riuscirà a battere l'Inter e accorciare in classifica il distacco. Questa sera i nerazzurri sfideranno il Genoa, mentre domani all'ora di pranzo è il turno del Milan che sfiderà la Cremonese fuori casa.
