Milan, Bielsa loda Modric: 'Attacca come un 10 e difende come un 6'

Milan, le parole di Bielsa su Modric—
In una conferenza stampa del 2023, da tecnico della nazionale uruguaiana, Marcelo Bielsa ha lodato Luka Modric, attuale centrocampista del Milan. Ecco, di seguito, il commento del 'Loco'.
"Il giocatore più difficile da trovare nel calcio è il numero 8. Io chiamo questo ruolo Modric, un giocatore che difende come un 6 e attacca come un 10. Ha la capacità di difendere, la capacità di attaccare e di capire il gioco in entrambe le direzioni".
