Milan, Bielsa loda Modric: 'Attacca come un 10 e difende come un 6'

In una conferenza stampa del 2023, Marcelo Bielsa ha lodato le qualità di Luka Modric, centrocampista croato del Milan e leggenda del calcio mondiale

Marcelo "Il Loco" Bielsa è uno degli allenatori più rivoluzionari della storia del calcio. È meglio dirlo subito, il tecnico rosarino ha vinto molto poco, ma non per questo non può essere considerato un genio, riconosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori.

"Sono sicuro che abbia lasciato un’eredità in tutti i suoi giocatori. Credo sempre ci sia un prima e un dopo Bielsa in ciascuno di loro. Dicono che abbia vinto poco? Dategli il Barcellona, ​​vediamo se non avrebbe vinto col mio Barcellona". Queste parole di Pep Guardiola lo descrivono meglio di quanto possa fare chiunque altro.