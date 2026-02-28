Milan, Bielsa loda Modric: 'Attacca come un 10 e difende come un 6'

Pianeta Milan
Milan, quando Bielsa diceva: “Modric è un numero 8 che attacca come un 10 e difende come un 6”

In una conferenza stampa del 2023, Marcelo Bielsa ha lodato le qualità di Luka Modric, centrocampista croato del Milan e leggenda del calcio mondiale
Redazione PM

Marcelo "Il Loco" Bielsa è uno degli allenatori più rivoluzionari della storia del calcio. È meglio dirlo subito, il tecnico rosarino ha vinto molto poco, ma non per questo non può essere considerato un genio, riconosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori.

"Sono sicuro che abbia lasciato un’eredità in tutti i suoi giocatori. Credo sempre ci sia un prima e un dopo Bielsa in ciascuno di loro. Dicono che abbia vinto poco? Dategli il Barcellona, ​​vediamo se non avrebbe vinto col mio Barcellona". Queste parole di Pep Guardiola lo descrivono meglio di quanto possa fare chiunque altro.

Milan, le parole di Bielsa su Modric

In una conferenza stampa del 2023, da tecnico della nazionale uruguaiana, Marcelo Bielsa ha lodato Luka Modric, attuale centrocampista del Milan. Ecco, di seguito, il commento del 'Loco'.

"Il giocatore più difficile da trovare nel calcio è il numero 8. Io chiamo questo ruolo Modric, un giocatore che difende come un 6 e attacca come un 10. Ha la capacità di difendere, la capacità di attaccare e di capire il gioco in entrambe le direzioni".

