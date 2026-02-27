Genoa, Colombo vuole rimanere: 'Spero che arrivi il riscatto'

Calciomercato Milan, Moretto: “Casemiro non è accostabile ai rossoneri”. Per Goretzka concorrenza italiana
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moretto: "Casemiro non è accostabile ai rossoneri". Per Goretzka concorrenza italiana
Poi Lorenzo Colombo ha parlato in modo speranzoso del suo riscatto da parte del club ligure: "Mi auguro che il riscatto arrivi, ma dipende da noi, siamo una squadra forte e abbiamo un piccolo vantaggio su chi ci sta dietro, dipende solo da quello che faremo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA