Genoa, Colombo vuole rimanere: 'Spero che arrivi il riscatto'

Genoa, Colombo spera: “Mi auguro che il riscatto arrivi, ma dipende solo da noi”

L'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo ha parlato del suo riscatto ai microfoni di 'DAZN' alla vigilia del match con l'Inter
Dopo le parole rilasciate a 'Sky Sport', l'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, è stato intervistato anche dai microfoni di 'DAZN' in vista della prossima gara del 'Grifone' contro l'Inter. Non solo, l'ex Monza si è espresso anche sul proprio riscatto dal parte del Genoa, che diventerebbe automatico in caso di salvezza dei liguri, che in questo momento sono quattordicesimi, a +3 sul Lecce terz'ultimo. Di seguito le dichiarazioni di Lorenzo Colombo.

Genoa, le parole di Colombo a 'DAZN'

Sul ruolo dell'allenatore Daniele De Rossi: "Il mister ci dà tanto dal punto di vista dell'atteggiamento e del gioco, a me sicuramente ha dato fiducia su qualcosa che sapevo fare ma che non stava riuscendo. Ha cambiato il modulo, adesso l'obiettivo è la salvezza".

Poi Lorenzo Colombo ha parlato in modo speranzoso del suo riscatto da parte del club ligure: "Mi auguro che il riscatto arrivi, ma dipende da noi, siamo una squadra forte e abbiamo un piccolo vantaggio su chi ci sta dietro, dipende solo da quello che faremo".

