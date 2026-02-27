Jashari: 'Milan deve stare in Champions. Siamo arrabbiati di non giocarla'

"Il Milan è un club che deve stare in Champions League e ogni giocatore sa che questo è il palcoscenico più grande del calcio europeo. Penso che io e anche i miei compagni siamo arrabbiati di poterla solo guardare e non esserne parte. Dobbiamo fare tutti insieme tutto il possibile per raggiungere il posto per la qualificazione in Champions League". Questa la risposta di Ardon Jashari rilasciata ai microfoni di 'Milan Tv' sull'obiettivo del club rossonero di tornare nella miglior competizione europea. Per chi se lo fosse perso, nella giornata di oggi il canale telematico rossonero ha presentato una lunga intervista al centrocampista svizzero arrivato in estate dal Club Brugge per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, bonus compresi.
Jashari: "Il Milan deve stare in Champions League. Siamo arrabbiati di poterla solo guardare e non giocarla"
Jashari: “Il Milan deve stare in Champions League. Siamo arrabbiati di poterla solo guardare e non giocarla”
Il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato del ritorno in Champions League come obiettivo primario per i rossoneri. Ecco le sue parole a 'Milan Tv'
Sullo stesso tema, quindi il ritorno in Champions League, Jashari si era espresso così ai microfoni di 'SportMediaset': "Raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme".
