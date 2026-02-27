Jashari: 'Venire al Milan è stato un sogno che si è avverato'

Pianeta Milan
INTERVISTE

Jashari racconta: “Venire al Milan è stato l’avverarsi di un sogno per me. Ora mi sento al 100%”

Intervistato ai microfoni di 'SportMediaset', il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato del suo momento e dell'arrivo a Milano
Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportMediaset' in cui ha parlato dei principali temi d'attualità rossonera. In particolare, l'ex giocatore del Club Brugge si è soffermato sul suo momento di forma e su cosa si prova a giocare in un club grandioso come il Milan. Ecco, di seguito, le parole del numero 30 di Massimiliano Allegri.

Milan, ecco le parole di Jashari

"Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite. Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico".

Jashari ha poi spiegato cosa si prova a giocare per il Milan: "È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me".

