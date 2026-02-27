Jashari: 'Venire al Milan è stato un sogno che si è avverato'

Calciomercato Milan, Moretto: “Casemiro non è accostabile ai rossoneri”. Per Goretzka concorrenza italiana
LEGGI ANCHE: Milan, ecco Jashari: "Voglio conquistare la fiducia di tutti in campo. Sto cercando di imparare da Modric"
Jashari ha poi spiegato cosa si prova a giocare per il Milan: "È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me".
© RIPRODUZIONE RISERVATA