Jashari: 'Venire al Milan è stato un sogno che si è avverato'

Ardon Jashari , centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportMediaset' in cui ha parlato dei principali temi d'attualità rossonera. In particolare, l'ex giocatore del Club Brugge si è soffermato sul suo momento di forma e su cosa si prova a giocare in un club grandioso come il Milan . Ecco, di seguito, le parole del numero 30 di Massimiliano Allegri .

Milan, ecco le parole di Jashari

"Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite. Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico".