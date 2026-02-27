Genoa, Colombo avverte l'Inter: 'Sappiamo cosa dobbiamo fare'

Genoa, Colombo alla vigilia del match con l'Inter

"San Siro è lo stadio per eccellenza in Italia. È il primo stadio italiano, sicuramente, per quello che rappresenta. È uno stadio in cui proveremo anche noi a dire la nostra contro una squadra che, sulla carta, è forse la più forte del campionato. Che approccio avremo? Con lo stesso che abbiamo avuto contro il Milan. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo chi siamo e qual è il nostro calcio. Metteremo in campo le nostre qualità e la nostra voglia per dare fastidio a una squadra così forte".