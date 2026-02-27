Genoa, Colombo avverte l'Inter: 'Sappiamo cosa dobbiamo fare'

Pianeta Milan
Colombo prima dell’Inter: “San Siro è lo stadio della mia vita. Avremo lo stesso approccio avuto col Milan”

In vista di Genoa-Inter, ha parlato ai microfoni di 'Sky' l'attaccante genoano ex Milan Lorenzo Colombo. Ecco le sue parole
L'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport' in vista della gara del suo 'Grifone' contro l'Inter. La partita di disputerà domani sera a 'San Siro' e i tifosi rossoneri sperano che l'ex rossonero possa fare un ultimo regalo al Milan prima dell'addio definitivo previsto in estate. Ecco, di seguitole sue parole su 'San Siro' e sulla gara con i nerazzurri.

Genoa, Colombo alla vigilia del match con l'Inter

"San Siro è lo stadio per eccellenza in Italia. È il primo stadio italiano, sicuramente, per quello che rappresenta. È uno stadio in cui proveremo anche noi a dire la nostra contro una squadra che, sulla carta, è forse la più forte del campionato. Che approccio avremo? Con lo stesso che abbiamo avuto contro il MilanNoi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo chi siamo e qual è il nostro calcio. Metteremo in campo le nostre qualità e la nostra voglia per dare fastidio a una squadra così forte".

Poi sul gol segnato a 'San Siro' contro il Milan: "Ho segnato per la prima volta a San Siro da avversario. L’avevo fatto anche una volta con il Milan, ma non c'erano tifosi. È un'emozione particolare perché sono nato vicino a Milano e per me San Siro è lo stadio della mia vita: è dove andavo a vedere le partite fin da piccolo. Mi emoziona sempre e mi ricorda il mio passato".

Infine, un pensiero sul 'derby' personale contro l'Inter: "In realtà è una partita importante come le altre. È una gara in cui posso dimostrare le mie qualità contro quelli che probabilmente sono i difensori più forti del campionato".

