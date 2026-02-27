Genoa, Colombo avverte l'Inter: 'Sappiamo cosa dobbiamo fare'

Milan, ecco Jashari: “Voglio conquistare la fiducia di tutti in campo. Sto cercando di imparare da Modric”
Poi sul gol segnato a 'San Siro' contro il Milan: "Ho segnato per la prima volta a San Siro da avversario. L’avevo fatto anche una volta con il Milan, ma non c'erano tifosi. È un'emozione particolare perché sono nato vicino a Milano e per me San Siro è lo stadio della mia vita: è dove andavo a vedere le partite fin da piccolo. Mi emoziona sempre e mi ricorda il mio passato".
Infine, un pensiero sul 'derby' personale contro l'Inter: "In realtà è una partita importante come le altre. È una gara in cui posso dimostrare le mie qualità contro quelli che probabilmente sono i difensori più forti del campionato".
