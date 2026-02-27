Inter, la clamorosa rivelazione di Mkhitaryan: 'Potevo andare al Milan'

Le parole di Mkhitaryan sull'Inter ... e sul Milan — Sul ritiro: "Sto pensando ancora di giocare, non ho pensato di ritirarmi. Ho 37 anni, devi gestire meglio il corpo, non hai 20 o 22 anni, ma sto provando a dare il mio massimo per giocare il più a lungo possibile e non aver rimpianti dopo".

Sull'uscita dalla Champions: "Abbiamo avuto una grande frustrazione, ma dopo qualche ora siamo tornati ad allenarci il giorno dopo pensando che abbiamo un altro obiettivo da raggiungere. Quello dà la forza, avere un altro obiettivo davanti. Non ti devi fermare mai".

Poi la rivelazione sul Milan: "Potevo anche andare dall’Arsenal al Milan, è anche scritto nel libro. Avevano pensato di prendere un giocatore dallo Shakhtar ma non erano riusciti, poi sono tornati da me ma io ero già pronto a trasferirmi alla Roma. Più vai avanti, più affronti difficoltà anche con la famiglia e non è facile. Devi essere bravo ad adattarti più velocemente possibile".