Inter, Mkhitaryan rivela: “Potevo andare al Milan dopo l’Arsenal. Ecco perché non accadde”

Inter, la clamorosa rivelazione di Mkhitaryan: 'Potevo andare al Milan'
Ospite all'Università Bocconi di Milan, il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan ha svelato un clamoroso retroscena legato al Milan
Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, è intervenuto oggi all'Università Bocconi di Milano per presentare il suo libro, "Henrikh Mkhitaryan, la storia di un calciatore fuori dagli schemi". Per l'occasione, l'armeno ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco dell'ateneo milanese.

In particolare, l'ex Borussia Dortmund si è soffermato sul suo possibile ritiro dal calcio giocato, sull'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt e poi ha svelato un retroscena sul suo passato, rivelando che sarebbe potuto diventare un giocatore del Milan. Ecco, di seguito, alcune dichiarazioni riportate da 'Calciomercato.com'.

Le parole di Mkhitaryan sull'Inter ... e sul Milan

Sul ritiro: "Sto pensando ancora di giocare, non ho pensato di ritirarmi. Ho 37 anni, devi gestire meglio il corpo, non hai 20 o 22 anni, ma sto provando a dare il mio massimo per giocare il più a lungo possibile e non aver rimpianti dopo".

Sull'uscita dalla Champions: "Abbiamo avuto una grande frustrazione, ma dopo qualche ora siamo tornati ad allenarci il giorno dopo pensando che abbiamo un altro obiettivo da raggiungere. Quello dà la forza, avere un altro obiettivo davanti. Non ti devi fermare mai".

Poi la rivelazione sul Milan: "Potevo anche andare dall’Arsenal al Milan, è anche scritto nel libro. Avevano pensato di prendere un giocatore dallo Shakhtar ma non erano riusciti, poi sono tornati da me ma io ero già pronto a trasferirmi alla Roma. Più vai avanti, più affronti difficoltà anche con la famiglia e non è facile. Devi essere bravo ad adattarti più velocemente possibile".

