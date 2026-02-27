Gavillucci (ex arbitro): 'L'AIA necessita di riforme. Il problema è tecnico'

Milan, ecco Jashari: “Voglio conquistare la fiducia di tutti in campo. Sto cercando di imparare da Modric”
LEGGI ANCHE: Milan, ecco Jashari: "Voglio conquistare la fiducia di tutti in campo. Sto cercando di imparare da Modric"
Gavillucci ha poi continuato: "Non si è fatto nulla per cambiare l'andamento del campionato a livello tecnico. Se una squadra non porta risultati, la prima cosa che un presidente dovrebbe fare è cambiare l'allenatore, non cambiare la maglietta. Oggi si cambia la maglietta dell'AIA per mettere quella della FIGC. La FIGC non è garanzia di terzietà. Sappiamo che nella Lega ci sono squadre che la pensano in una maniera e altre in un'altra e il presidente eletto è l'espressione di una certa corrente. E non può dirigere lui gli arbitri, che devono essere autonomi o si torna indietro di vent'anni. L'AIA necessità di riforme, i risultati parlano chiaro, ma perché bisogna barattare l'indipendenza e l'autonomia tecnica con i cambiamenti che devono essere fatti?".
© RIPRODUZIONE RISERVATA