Gavillucci (ex arbitro): 'L'AIA necessita di riforme. Il problema è tecnico'

'Maracanà', le parole dell'ex arbitro Gavillucci

"In tempi non sospetti, nel 2019 parlavo di questi argomenti. Gli arbitri di fatto sono già professionisti e pensano solo al calcio, che non hanno tutele contrattuali come hanno i calciatori. Manca la parte di tutele contrattuali da lavoratori. Non riesco a comprendere perché si debba passare a creare una società che debba gestire gli arbitri per far sì che questi ottengano quei diritti, che non si possono barattare con l'indipendenza che ha ottenuto negli anni. Il problema dell'AIA è tecnico. La riforma che vuole fare Gravina è perché gli arbitri sono il perno dello show calcistico, sono i registi in campo. Oggi intorno all'arbitro c'è un business mediatico che può generare denaro. La FIGC non ha a cuore l'aspetto tecnico".