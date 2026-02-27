Milan, Jashari: 'Delusi dopo il Parma. Cremonese? Ricordiamo l'andata'

Pianeta Milan
Jashari: “Siamo delusi di non aver vinto col Parma. Ora dobbiamo guardare avanti alla Cremonese”

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan Tv'. Ecco le sue parole sul prossimo match
Il centrocampista del MilanArdon Jashari ha rilasciato una lunga intervista al canale tematico rossonero 'Milan Tv', in cui ha parlato dei suoi primi mesi a Milano e dell'attualità rossonera. In particolare, l'ex giocatore del Club Brugge si è espresso sulla brutta sconfitta col Parma e sui prossimi impegni del Milan, compresa la partita contro la Cremonese. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, Jashari commenta il k.o. col Parma e la prossima gara con la Cremonese

"Ogni gara è importante: non possiamo pensare al Parma adesso perché dobbiamo guardare avanti. Sicuramente siamo delusi di non essere riusciti a vincere quella partita ma questo è il calcio: non puoi vincere tutte le partite, è triste ma ormai la prossima partita è domenica e sarà un'altra partita difficile in trasferta.

Jashari ha poi aggiunto: "Sappiamo quanto è stata difficile la gara di andata con la Cremonese: dobbiamo cambiare quel risultato e quello dell'ultimo weekend. Loro giocano in casa, inoltre si gioca presto: dobbiamo essere preparati. Il focus è sempre lo stesso: provare a vincere le partite, passo dopo passo. Adesso c'è la Cremonese, dobbiamo essere concentrati e preparati per vincere insieme".

