Milan, Jashari: 'Delusi dopo il Parma. Cremonese? Ricordiamo l'andata'

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha rilasciato una lunga intervista al canale tematico rossonero 'Milan Tv' , in cui ha parlato dei suoi primi mesi a Milano e dell'attualità rossonera. In particolare, l'ex giocatore del Club Brugge si è espresso sulla brutta sconfitta col Parma e sui prossimi impegni del Milan, compresa la partita contro la Cremonese . Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, Jashari commenta il k.o. col Parma e la prossima gara con la Cremonese

"Ogni gara è importante: non possiamo pensare al Parma adesso perché dobbiamo guardare avanti. Sicuramente siamo delusi di non essere riusciti a vincere quella partita ma questo è il calcio: non puoi vincere tutte le partite, è triste ma ormai la prossima partita è domenica e sarà un'altra partita difficile in trasferta.