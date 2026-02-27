Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Jashari e le parole al miele per Modric: “Avere Luka in squadra è incredibile”

INTERVISTE

Milan, Jashari e le parole al miele per Modric: “Avere Luka in squadra è incredibile”

Milan, così Jashari su Modric: 'Averlo in squadra è incredibile per me'
Intervistato da 'Milan Tv', Ardon Jashari ha speso bellissime parole per il compagno di squadra Luka Modric. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nella lunga intervista di Ardon Jashari ai microfoni di 'Milan Tv', il centrocampista rossonero si è soffermato in modo particolare sul compagno di reparto e leggenda del calcio Luka Modric. L'ex giocatore del Club Brugge ha speso parole al miele per il Pallone d'Oro croato, sottolineando quanto sia importante imparare da uno come lui. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, le parole di Jashari su Modric

—  

"Avere Luka in squadra, specialmente nella stessa posizione in cui gioco io, è un'esperienza incredibile. Per me è il primo anno a questo livello, in Italia e in un grande club come il Milan: avere un giocatore così accanto in campo e guardare cosa fa è straordinario".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moretto: "Casemiro non è accostabile ai rossoneri". Per Goretzka concorrenza italiana

Ardon Jashari ha poi aggiunto: "Credo sia veramente molto importante imparare il più possibile e provare a prendere qualcosa: ogni giocatore è diverso ma credo che se puoi imparare i piccoli dettagli da un giocatore che ha vinto il Pallone d'Oro è fantastico. È quello che sto cercando di fare".

Leggi anche
Genoa, Colombo spera: “Mi auguro che il riscatto arrivi, ma dipende solo da noi”
Jashari: “Il Milan deve stare in Champions League. Siamo arrabbiati di poterla solo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA