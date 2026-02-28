Tuttosport ha intervistato il presentatore Amadeus noto tifoso dell'Inter. Nelle sue parole spazio anche al Milan e in particolare al derby in programma la prossima settimana. Ecco gli estratti: "Derby? Prima c’è il Genoa, una bella squadra, allenata bene da De Rossi, servirà un partitone per vincere. Da tifoso dico che mezzo scudetto, con 10 punti di vantaggio, ce l’hai cucito sul petto. Sono assolutamente fiducioso che tutti all’Inter siano in grado di gestire questo super vantaggio".

Amadeus continua: "Col Milan puoi anche pareggiare, ma non devi perdere. Non tanto perché i punti si potrebbero ridurre a 7, che sono sempre tanti, ma per una ragione psicologica e nel dimostrare che l’Inter è la squadra più forte del campionato. Forse all’Inter servirebbe un centrocampista fisicamente forte, che possa fare anche gol e abbia esperienza. Un Rabiot per capirci". Come ricorda il presentatore prima del derby l'Inter sfiderà il Genoa questa sera, mentre il Milan domani la Cremonese.