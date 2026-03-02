"3-0 al Lecce in Coppa Italia, 3-0 al Bologna, 3-0 all'Udinese, 3-0 contro il Verona, 2-0 contro il Lecce, partita ribaltata contro il Torino. Sai chi non c'era in campo? Leao". L'ex calciatore della Lazio e non solo Paolo Di Canio ha parlato del Milan con e senza Leao nel suo intervento a Sky Sport. Ecco le sue parole.
"E non parlo di mezza partita, ma di 6 partite. 16 gol segnati, zero subiti. Proprio tatticamente il Milan senza Leao è più solido, ha meno colpi, ma perde meno palloni, fa meno giocate estemporanee. Sono 6 partite, un numero enorme. Lo dico sotto l'aspetto tattico. Cosa devo fare con lui? Non dico che non deve giocare, deve capire cosa fare. Il Milan a inizio anno aveva questa problematica, era fragile. E allora Leao lo metto lì. Trotterella per la pubalgia non è colpa sua, ma è un problema". Ricordiamo comunque che il portoghese ha giocato relativamente poco e ha segnato 9 gol in Serie A.
