Secondo molti, quest'ultimo si è dimostrato più efficiente proprio nel ruolo da esterno adottato sul finale, pur essendo partito inizialmente (e nuovamente) come punta nel 3-5-2.

Tra questi Fabio Caressa, che ha ribadito perplessità sul ruolo adatto al portoghese. "Oggi ho visto un Milan che ha vinto con difficoltà a Cremona" ha dichiarato il giornalista durante la trasmissione Sky Calcio Club, "sono riusciti a segnare mettendo dentro un vero numero nove come Fullkrug, oltre a Nkunku."

Il noto telecronista si è poi concentrato sul numero dieci rossonero, sottolineando la sua difficoltà nell'incidere quando viene impiegato da centravanti rispetto a quando ricopre il ruolo di esterno sinistro. "Forse da bomber ha troppa responsabilità, non so, quando va a sinistra è più libero di spaziare...".