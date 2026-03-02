Pianeta Milan
Milan, Caressa su Leao: “Meglio da esterno, è più libero di spaziare”

Caressa a Sky: 'Leao più decisivo da esterno che da centravanti'
Il noto giornalista sportivo Fabio Caressa, intervenuto a Sky Calcio Club, ha sottolineato come Rafael Leao abbia performato meglio come ala nel tridente piuttosto che da centravanti in Cremonese-Milan 0-2 di ieri pomeriggio allo 'Zini'
Partita ostica per il Milan a Cremona, dove i ragazzi di Max Allegri hanno trovato la via del gol solamente agli sgoccioli di un match rivelatosi più sofferto del previsto contro una Cremonese agguerrita in cerca di punti salvezza (leggi qui l'analisi del match dello 'Zini').

I gol decisivi sono arrivati da un colpo d'istinto di Pavlovic su palla inattiva e, a chiuderla, iltap-in di Leao, nato da un'azione corale del tridente formato negli ultimi minuti di gioco dopo l'inserimento di Fullkrug e Nkunku, spostando il portoghese sulla sinistra.

Secondo molti, quest'ultimo si è dimostrato più efficiente proprio nel ruolo da esterno adottato sul finale, pur essendo partito inizialmente (e nuovamente) come punta nel 3-5-2.

Tra questi Fabio Caressa, che ha ribadito perplessità sul ruolo adatto al portoghese. "Oggi ho visto un Milan che ha vinto con difficoltà a Cremona"  ha dichiarato il giornalista durante la trasmissione Sky Calcio Club, "sono riusciti a segnare mettendo dentro un vero numero nove come Fullkrug, oltre a Nkunku."

Il noto telecronista si è poi concentrato sul numero dieci rossonero, sottolineando la sua difficoltà nell'incidere quando viene impiegato da centravanti rispetto a quando ricopre il ruolo di esterno sinistro. "Forse da bomber ha troppa responsabilità, non so, quando va a sinistra è più libero di spaziare...".

