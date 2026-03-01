Quest'oggi alle ore 12:30 è andato in scena allo stadio 'Zini' il match tra la Cremonese di Davide Nicola e il Milan di Massimiliano Allegri. Il giornalista e opinionista Tv Paolo Assogna ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport 24. In particolare, il giornalista si è soffermato sul portoghese Rafael Leao . Ecco, di seguito, le sue parole.

"Per me Leao insufficiente. Ha sbagliato un gol clamoroso su imbucata di Fofana che poteva mettere la partita su binari più scorrevoli: un errore grave. Cambia tanto il passaggio da esterno a centravanti: ti cambia il mondo. Giocare lì in mezzo al traffico ti cambia completamente il modo di esprimerti e lui soffre tanto: spesso e volentieri il primo controllo è allungato, con l’abitudine da giocare come esterno. Lui ha perso tanti palloni. Secondo me, con tutto il rispetto per le scelte di Allegri, quello di Leao punta non è un esperimento che sta andando bene"