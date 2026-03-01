Nella giornata di oggi, domenica 01 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la vittoria di oggi all'ultimo respiro contro la Cremonese grazie ai gol di Pavlovic e Leao. Spazio, però, anche al calciomercato!. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA