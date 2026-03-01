Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, come sempre non ha fatto mancare il solito commento post partita legato al Milan. I rossoneri, quest'oggi, sono scesi in campo allo stadio 'Zini' di Cremona per affrontare la Cremonese di Davide Nicola. I rossoneri di Allegri tornano a Milano con 3 punti in tasca grazie alle reti, arrivate nel finale della gara, di Pavlovic e Leao. Prima che il Diavolo segnasse, ha avuto diverse occasioni da gol che però non sono state sfruttate. Ecco, di seguito, il pensiero di Ravezzani in merito:
Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, tramite il suo profilo x ha voluto commentare la vittoria del Milan contro la Cremonese
Milan, Ravezzani sui rossoneri—
Le parole del direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani dopo Cremonese-Milan: "Il Milan gioca una partita convincente e spreca 5 palle gol sul campo della Cremonese. Emblematicamente il gol che sblocca l’incontro deriva da una deviazione quasi casuale di Pavlovic, dopo che Leao e Pulisic si erano divorati l’impossibile. Il bisogno di un bomber è enorme"
In classifica, perciò, tutto rimane 'invariato': Inter prima a 67 punti, Milan secondo a 57.
