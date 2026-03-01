Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, come sempre non ha fatto mancare il solito commento post partita legato al Milan. I rossoneri, quest'oggi, sono scesi in campo allo stadio 'Zini' di Cremona per affrontare la Cremonese di Davide Nicola. I rossoneri di Allegri tornano a Milano con 3 punti in tasca grazie alle reti, arrivate nel finale della gara, di Pavlovic e Leao. Prima che il Diavolo segnasse, ha avuto diverse occasioni da gol che però non sono state sfruttate. Ecco, di seguito, il pensiero di Ravezzani in merito: