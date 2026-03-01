Vittoria lezione per tanti! Cremonese-Milan 0-2: il miglior Rafa Leao da anni

Una vittoria pesante, sofferta, ma meritatissima, quella rossonera in Cremonese-Milan 0-2. I rossoneri la sbloccano al 90' dopo aver sprecato tantissimo. Almeno sei palle gol nitide non concretizzate. Una lezione per tanti, per tutti quelli che dopo l'ultima sfida sostenevano che tanto non si sarebbe segnato comunque e che l'episodio arbitrale non fosse una scusante. Segnano di testa Strahinja Pavlovic e nel recupero Rafa Leao, il migliore in campo, nonostante gli errori sotto porta. Perché chi lo critica oggi non capisce niente: è stata la sua miglior partita stagionale e forse non solo. Prestazione totale: in palla dal primo all'ultimo minuto, capace di fare sponde, accelerare, farsi trovare in area. Molto bene. Ora la Champions League è a un passo e il Derby in arrivo lo si può preparare al meglio. Qui sotto il video commento dal nostro canale YouTube: lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella e commentate!