Milan, Allegri parla del suo futuro e dell'infortunio di Gimenez. Mercato: occhi fissi su Kostic e Karetsas e il futuro di Bondo. Le top news da Pianeta Milan del 28 febbraio 2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, i rossoneri stanno preparando il ritorno in campo dopo la sconfitta contro il Parma. Il Diavolo domani a pranzo sfida la Cremonese. In questa giornata spazio anche al calciomercato con il possibile futuro di Bondo, Kostic, Karetsas e di Massimiliano Allegri. Rivelazione molto importante su Santiago Gimenez. Ecco le top news del 28 febbraio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>

