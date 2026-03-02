L'Inter ha battuto il Genoa , mentre il Milan ha vinto in casa della Cremonese . Ultime due sfide in campionato (i nerazzurri avranno il Como in Coppa Italia in settimana) prima del derby in previsione questa domenica a San Siro . Il clima è caldo visto che il derby è sempre una partita diversa da tutte le altre. Il cerca la vittoria per riaprire anche un minimo il sogno Scudetto e per portare a casa punti per la qualificazione alla prossima Champions League.

Piotr Zielinski centrocampista dell'Inter ha parlato a 'SportMediaset' anche della prossima sfida contro i rossonero. Ecco l'estratto: "Maledizione derby dopo la seconda stella? Le ultime partite con i rossoneri non sono andate come volevamo, ma credo che lo scorso novembre meritavamo qualcosa in più. Ci sarà tempo per prepararla dopo il Como, naturalmente vogliamo mostrare la nostra forza. Cosa farei in caso di gol? Non so, l'importante è vincere la partita per i tifosi e per noi stessi".