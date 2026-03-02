«Devo ringraziare lo staff medico che mi sta aiutando ogni giorno, mi sto sentendo meglio rispetto alle altre partite e cercherò di lavorare per arrivare in questo finale di stagione ad un buon livello, per cercare di aiutare la squadra».

«Il derby è una partita personale. Non pensiamo allo Scudetto, ma pensiamo di arrivare a quella partita lì pronti, ovviamente rispettando l’Inter che sta facendo un grande campionato. Noi stiamo facendo il nostro, abbiamo un altro obiettivo. Arriviamo alla partita carichi per vincere. In quella partita lì siamo noi o loro. Un gol nel derby? Mi piacerebbe, ma vorrei solo vincere».

«Coppia con Christian Pulisic? In questa stagione è stata difficile, perché abbiamo vissuto tanti problemi fisici. C’è ancora da migliorare, ma io cerco sempre di aiutarlo e ha bisogno di un gol per ritrovarsi. Però sta lavorando molto bene, l’ho visto bene oggi. Gli manca solo il gol per prendere la fiducia. È molto importante per noi, anche negli anni scorsi, e cerchiamo di aiutarlo per raggiungere un buon livello, quando sta bene ci porta a grandi cose».

«Sulla posizione dico che mi piace stare in campo e aiutare la squadra sia a sinistra sia da centravanti. Come dico sempre, da punta sono più vicino alla porta per fare gol e nel calcio fare gol è la cosa più importante. A sinistra è un altro Rafa che cerca di dribblare nell’uno contro uno. Sono posizioni diverse e decisioni in campo diverse».