Verso Milan-Inter, Chivu e Dimarco: 'Per noi non è un match point'

Chivu e Dimarco in vista di Milan-Inter: “Non è un match point, mancano ancora 33 punti per lo scudetto”

Al termine di Inter-Lecce, Chivu e Dimarco hanno parlato del derby contro il Milan, in programma domenica 8 marzo alle 20:45. Vediamo il loro commento
Redazione PM

Nella giornata di ieri (28 febbraio), l'Inter ha sconfitto il Lecce per 2-0. Grazie alla vittoria di San Siro, i nerazzurri hanno allungato a +13 sul Milan, in attesa del risultato del match di Cremona, in programma oggi alle 12:30. Domenica 8 marzo si giocherà il derby di Milano: un potenziale match point per la lotta scudetto.

Le parole di Chivu e Dimarco in vista di Milan-Inter

Nel post partita di Inter-Lecce, Chivu e Dimarco hanno parlato in vista del derby contro il Milan previsto per la prossima giornata. Ecco, di seguito, le loro dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.

Chivu: "Noi trattiamo le partite tutte allo stesso modo. Ma lo scudetto non è vinto e mancano ancora 33 punti: dobbiamo continuare a marciare. Derby? Non è un match point quello col Milan, io sto pensando solo al Como".

Dimarco: "Messaggio per il derby? Pensiamo al Como prima, c’è poco da mandare messaggi adesso".

