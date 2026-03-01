Verso Milan-Inter, Chivu e Dimarco: 'Per noi non è un match point'

Al termine di Inter-Lecce, Chivu e Dimarco hanno parlato del derby contro il Milan, in programma domenica 8 marzo alle 20:45. Vediamo il loro commento
Nella giornata di ieri (28 febbraio), l'Inter ha sconfitto il Lecce per 2-0. Grazie alla vittoria di San Siro, i nerazzurri hanno allungato a +13 sul Milan, in attesa del risultato del match di Cremona, in programma oggi alle 12:30. Domenica 8 marzo si giocherà il derby di Milano: un potenziale match point per la lotta scudetto.
Le parole di Chivu e Dimarco in vista di Milan-Inter
—
Nel post partita di Inter-Lecce, Chivu e Dimarco hanno parlato in vista del derby contro il Milan previsto per la prossima giornata. Ecco, di seguito, le loro dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.