Cremonese-Milan 0-2, un'altra partita complessa per Pulisic: l'attaccante rossonero è ancora lontano dall'essere al 100% al livello di forma. Lo statunitense è alla prese con una borsite che lo ha nettamente rallentato nel 2026. Pulisic non segna da Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre. Una mancanza di gol che preoccupa visto quanti ne avevi segnati nella prima parte della stagione: ben 8. Non solo la quantità, ma anche il modo in cui segnava. Pulisic è stato glaciale sotto porta per i primi mesi del campionato. Ecco le pagelle d'attaccante da maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>