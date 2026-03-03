Calciomercato invernale in archivio da un mese, il Milan ha acquistato il solo Niclas Füllkrug per il presente e Alphadjo Cissè per il futuro ma, intanto, in Via Aldo Rossi si guarda già con interesse alla prossima finestra estiva dei trasferimenti. Ci sarà bisogno, infatti, di potenziare l'organico del Diavolo di Massimiliano Allegri. Tanto a livello numerico, quanto a livello tecnico, giacché - si spera - il Milan tornerà a giocare una competizione europea (auspicabilmente la Champions League) dopo un anno di forzata assenza. Il lavoro che attende i dirigenti è tanto. PROSSIMA SCHEDA