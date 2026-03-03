Calciomercato invernale in archivio da un mese, il Milan ha acquistato il solo Niclas Füllkrug per il presente e Alphadjo Cissè per il futuro ma, intanto, in Via Aldo Rossi si guarda già con interesse alla prossima finestra estiva dei trasferimenti. Ci sarà bisogno, infatti, di potenziare l'organico del Diavolo di Massimiliano Allegri. Tanto a livello numerico, quanto a livello tecnico, giacché - si spera - il Milan tornerà a giocare una competizione europea (auspicabilmente la Champions League) dopo un anno di forzata assenza. Il lavoro che attende i dirigenti è tanto. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato Milan, via Loftus-Cheek? Spunta anche una soluzione italiana per la sua sostituzione
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 attualmente infortunato, potrebbe andare via dal Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato: ecco chi potrebbe rimpiazzarlo nell'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri
