Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Casemiro? Vuole giocare con Modric'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare della possibilità di chiudere per Casemiro. Ecco l'estratto da 'YouTube'

" Per Casemiro già sono arrivate smentite da colleghi vicini alla società. Io però continuo a dire questo. Casemiro vuole giocare in Champions League e gli ultimi anni della sua carriera in Europa con Luka Modric ". Il giornalista Carlo Pellegatti è sicurissimo e spara la bomba sul possibile futuro di Casemiro , associato di recente al Milan. Ecco il parere del tifoso rossonero nel suo ultimo video su 'YouTube'.

"Io credo ancora che se Casemiro contattasse Modric e poi Modric contattasse Allegri o Tare, la possibilità possa esistere. Il problema è che l'ingaggio resta elevato, dovrebbe scendere ai livelli dei nostri top player. Su questo non ci piove. Credo proprio che possa anche venire a ingaggi più vicini a quelli del Milan. Io continuo a sperare e non mi interessano le smentite di facciate. Spero che il Milan del prossimo anno sia formato dai Goretzka, dai Casemiro. A me interessa avere una rosa per vincere lo Scudetto e fare una bella Champions League".