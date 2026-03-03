Calciomercato Milan, André operazione bloccata: occhio al risarcimento

Dopo le voci dal Brasile arrivano anche gli aggiornamenti dall'Italia: secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio non si sarebbe ancora sbloccata la trattativa di calciomercato tra il Milan e il Corinthians per il centrocampista brasiliano André. Come scritto dall'esperto di mercato i due club avrebbero qualche giorno fa trovato l'accordo sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus per il 70% dei diritti economici del giocatore. Il classe 2006 avrebbe dato il suo ok rinunciando anche alla quota personale del 30% dei diritti.