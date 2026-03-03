Calciomercato Milan, André operazione bloccata: occhio al risarcimento

Dopo le voci dal Brasile arrivano anche gli aggiornamenti dall'Italia: secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio non si sarebbe ancora sbloccata la trattativa di calciomercato tra il Milan e il Corinthians per il centrocampista brasiliano André. Come scritto dall'esperto di mercato i due club avrebbero qualche giorno fa trovato l'accordo sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus per il 70% dei diritti economici del giocatore. Il classe 2006 avrebbe dato il suo ok rinunciando anche alla quota personale del 30% dei diritti.
CALCIOMERCATO MILAN
Ci sarebbe stato anche lo scambio di documenti con le firma, ma il presidente del club brasiliano Osmar Stabile si sarebbe ancora preso del tempo per pensare. Bisognerebbe quindi ancora capire se arriverà l'ok definitivo per l'arrivo di André al Milan. Il club rossonero racconta Di Marzio potrebbe anche rivolgersi alla FIFA per raggiungere quantomeno un risarcimento nel caso in cui dovesse saltare del tutto l'operazione di calciomercato.
