Calciomercato Milan, dal Brasile: 'André, il Corinthians ha respinto l'offerta'

Nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro tra il calciatore André, i suoi agenti e il Corinthians per prendere una decisione definitiva per quanta riguarda l'offerta di calciomercato del Milan da circa 17 milioni. Secondo quanto riferisce identidadecorinthiana.com, il Corinthians avrebbe respinto l'offerta del Milan e avrebbe scelto di non presentare una controproposta.