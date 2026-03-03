Calciomercato Milan, dal Brasile: 'André, il Corinthians ha respinto l'offerta'

L'offerta da circa 17 milioni bonus compresi del Milan non sarebbe quindi sufficiente per il club brasiliano. Secondo il portale brasiliano il Corinthians si aspetterebbe ulteriori offerte per il giocatore, che per ora rimane un giocatore del club brasiliano. Non sarebbe da escludere una nuova offerta da parte del Milan per il giocatore, ma i contatti potrebbero continuare solo se il club rossonero dovesse aumentare l'offerta già fatta. Vedremo come si chiuderà questa telenovela di calciomercato. Qualche giorno fa André sembrato un giocatore rossonero quasi a tutti gli effetti. Vedremo anche se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito nel giro di poco tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA