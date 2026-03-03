Calciomercato Milan, dal Brasile: 'André, il Corinthians ha respinto l'offerta'

Pianeta Milan
Dal Brasile brutte notizie per André, il Corinthians avrebbe detto no al Milan. I dettagli

Calciomercato Milan, continua la telenovela per quanto riguarda i rossoneri e il Corinthians per il centrocampista André. Le ultime novità dal Brasile
Emiliano Guadagnoli
Nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro tra il calciatore André, i suoi agenti e il Corinthians per prendere una decisione definitiva per quanta riguarda l'offerta di calciomercato del Milan da circa 17 milioni. Secondo quanto riferisce identidadecorinthiana.com, il Corinthians avrebbe respinto l'offerta del Milan e avrebbe scelto di non presentare una controproposta.

LEGGI ANCHE

L'offerta da circa 17 milioni bonus compresi del Milan non sarebbe quindi sufficiente per il club brasiliano. Secondo il portale brasiliano il Corinthians si aspetterebbe ulteriori offerte per il giocatore, che per ora rimane un giocatore del club brasiliano. Non sarebbe da escludere una nuova offerta da parte del Milan per il giocatore, ma i contatti potrebbero continuare solo se il club rossonero dovesse aumentare l'offerta già fatta. Vedremo come si chiuderà questa telenovela di calciomercato. Qualche giorno fa André sembrato un giocatore rossonero quasi a tutti gli effetti. Vedremo anche se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito nel giro di poco tempo.

