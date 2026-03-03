Calciomercato Milan, Guirassy opzione seria per l'attacco. Il Borussia ...

Pianeta Milan
Guirassy opzione seria per il Milan. Prossime settimane cruciali: il punto dalla Germania

Calciomercato Milan, Guirassy potrebbe essere il prossimo attaccante a disposizione di Massimiliano Allegri. Ecco le ultime novità dalla Germania e dal sito dalla Bild
Emiliano Guadagnoli
Secondo quanto riportato dal sito della Bild, l'attaccante Guirassy potrebbe lasciare il Borussia Dortmund con una clausola rescissoria di circa 45 milioni di euro. Il suo agente starebbe lavorando già da mesi con il Milan che avrebbe manifestato il suo interesse. Il club rossonero, si legge, starebbe seriamente prendendo in considerazione Guirassy.

Come riporta il portale tedesco le prossime settimane potrebbero essere cruciali con il Borussia Dortmund che starebbe facendo le proprie valutazioni su Guirassy, sia dentro che fuori dal campo. L'attaccante sarebbe giudicato troppo incostante e imprevedibile: i dirigenti vorrebbe un'affidabilità ai massimi livelli. Guirassy sarebbe stato ripetutamente offerto a club in Arabia Saudita. Questa occasione sarebbe ritenuta piuttosto allettante da chi è vicino al giocatore. Vedremo quindi come andrà a finire questa storia di Guirassy. Ricordiamo che è stata 'La Gazzetta dello Sport' ad accostare di nuovo l'attaccante ex Stoccarda ai rossoneri in vista della nuova sessione di calciomercato in arrivo in estate.

