Calciomercato Milan, Guirassy opzione seria per l'attacco. Il Borussia ...

Come riporta il portale tedesco le prossime settimane potrebbero essere cruciali con il Borussia Dortmund che starebbe facendo le proprie valutazioni su Guirassy, sia dentro che fuori dal campo. L'attaccante sarebbe giudicato troppo incostante e imprevedibile: i dirigenti vorrebbe un'affidabilità ai massimi livelli. Guirassy sarebbe stato ripetutamente offerto a club in Arabia Saudita. Questa occasione sarebbe ritenuta piuttosto allettante da chi è vicino al giocatore. Vedremo quindi come andrà a finire questa storia di Guirassy. Ricordiamo che è stata 'La Gazzetta dello Sport' ad accostare di nuovo l'attaccante ex Stoccarda ai rossoneri in vista della nuova sessione di calciomercato in arrivo in estate.