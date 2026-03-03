Calciomercato, l'Inter prova l'assalto per Goretzka: si accende il derby

Secondo il quotidiano torinese, l'Inter è in pole position per assicurarsi le prestazioni del centrocampista tedesco. Il Milan avrebbe virato su André del Corinthians, mentre Napoli e Juventus sono in seconda fila rispetto ai nerazzurri. Inoltre, l'entourage di Goretzka, è lo stesso che aveva proposto Lookman ai "cugini" la scorsa estate, ci sono ottimi rapporti tra le parti.