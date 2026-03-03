Calciomercato, l'Inter prova l'assalto per Goretzka: si accende il derby

Pianeta Milan
Milan-Inter, derby in campo e sul mercato: i nerazzurri piombano su Goretzka

Secondo quanto riportato da 'TuttoSport', l'Inter starebbe monitorando Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, classe 1995, che il Milan segue da tempo
Come noto da tempo, Leon Goretzka è in uscita dal Bayern Monaco: il tedesco andrà in scadenza di contratto a giugno e sarà libero di firmare con qualsiasi club. Il club rossonero sta monitorando da tempo la pista che porta al centrocampista classe '95, ma nelle ultime ore, proprio nella settimana che porta a Milan-Inter, sembrerebbe essersi acceso un vero e proprio derby di mercato tra le due squadre del naviglio.

Calciomercato, l'Inter prova a inserirsi per Goretzka

Secondo quanto riportato da ' TuttoSport', anche l'Inter sarebbe sulle orme di Goretzka. Il club nerazzurro sta cercando un profilo di esperienza per sostituire i senatori in scadenza: Mkhitaryan, Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian. Il centrocampo è il reparto in cui il Biscione potrebbe cambiare di più, oltre all'armeno è in bilico anche la permanenza di Frattesi.

Secondo il quotidiano torinese, l'Inter è in pole position per assicurarsi le prestazioni del centrocampista tedesco. Il Milan avrebbe virato su André del Corinthians, mentre Napoli e Juventus sono in seconda fila rispetto ai nerazzurri. Inoltre, l'entourage di Goretzka, è lo stesso che aveva proposto Lookman ai "cugini" la scorsa estate, ci sono ottimi rapporti tra le parti.

