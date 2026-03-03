Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché …”
Il Presidente del 'Timão', Osmar Stábile, non è d'accordo sull'operazione e, pertanto, sta cercando di cambiare le carte in tavola. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il patron del Corinthians avrebbe fissato - per la giornata odierna - un incontro con André, con i suoi agenti e con i suoi avvocati, per capire se la volontà del ragazzo sia effettivamente quella di andare al Milan in estate.
LEGGI ANCHE: Álex Jiménez: “Grazie Milan, ti amo. Ecco perché sono andato via. Il messaggio contro Allegri? Una cazzata >>>
Per Stábile, ad ogni modo, i 17 milioni di euro proposti dal Milan non basterebbero. Ne vorrebbe almeno 24. Il Milan, che preferirebbe non ricorrere alla FIFA per far valere i propri diritti, pensa di aver presentato la giusta proposta economica. E si fa forza con le carte firmate. Ad ogni modo, il Corinthians ora riterrebbe quei documenti non più validi senza la firma del Presidente. Vedremo già oggi se la situazione cambierà o se si resterà in stallo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA