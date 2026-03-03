Il Presidente del 'Timão', Osmar Stábile, non è d'accordo sull'operazione e, pertanto, sta cercando di cambiare le carte in tavola. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il patron del Corinthians avrebbe fissato - per la giornata odierna - un incontro con André, con i suoi agenti e con i suoi avvocati, per capire se la volontà del ragazzo sia effettivamente quella di andare al Milan in estate.