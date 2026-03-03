Pianeta Milan
Calciomercato Milan, per André il Presidente del Corinthians gioca al rialzo: ecco quanto vuole ora

Calciomercato, André-Milan: attesi sviluppi per la giornata odierna. La situazione
André, classe 2006 centrocampista brasiliano del Corinthians di Dorival Júnior, secondo colpo di calciomercato del Milan dopo Alphadjo Cissè? Il punto sulla trattativa con il 'Timão' per il giovane gioiello secondo 'Tuttosport' oggi in edicola
'Tuttosport' ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, dal Corinthians al Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Accordo trovato tra Milan e Corinthians sulla base di 17 milioni di euro, bonus inclusi (15 di parte fissa, 2 di bonus) per il 70% del cartellino del giocatore nelle mani del club della città di San Paolo.

Calciomercato Milan, ecco cosa bolle in pentola per André

Per il restante 30%, che appartiene al giocatore, il Diavolo non sborserebbe un euro in più, in quanto André, per favorire il suo trasferimento in rossonero, ha rinunciato ad ottenere dei soldi. Il Corinthians e il Milan si erano già scambiati dei documenti vincolanti, alcuni dei quali già firmati, prima del clamoroso dietrofront della società paulista.

Il Presidente del 'Timão', Osmar Stábile, non è d'accordo sull'operazione e, pertanto, sta cercando di cambiare le carte in tavola. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il patron del Corinthians avrebbe fissato - per la giornata odierna - un incontro con André, con i suoi agenti e con i suoi avvocati, per capire se la volontà del ragazzo sia effettivamente quella di andare al Milan in estate.

Per Stábile, ad ogni modo, i 17 milioni di euro proposti dal Milan non basterebbero. Ne vorrebbe almeno 24. Il Milan, che preferirebbe non ricorrere alla FIFA per far valere i propri diritti, pensa di aver presentato la giusta proposta economica. E si fa forza con le carte firmate. Ad ogni modo, il Corinthians ora riterrebbe quei documenti non più validi senza la firma del Presidente. Vedremo già oggi se la situazione cambierà o se si resterà in stallo.

