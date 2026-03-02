Calciomercato Milan, Romano su André: 'Rimane l'ottimismo nei rossoneri'

Fabrizio Romano ha poi aggiunto: "Il problema: il club aveva già dato un ok di massima all'offerta del Milan, avevano firmato dei documenti vincolanti altri dirigenti del club. È un problema del Corinthians. Il Milan si augura di dover evitare di andare alla FIFA e di dover ricorrere a livello legale: il club rossonero sostiene di avere i documenti già fatti. Il Corinthians richiama chi ha firmato questi documenti, non il presidente ma altri dirigenti. Il Milan questa sera fa trapelare ottimismo: il club vuole il giocatore e lo considera un talento con grande potenziale. Il Milan vuole chiudere alle sue condizioni".
