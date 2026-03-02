Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Romano chiarisce: “André? Il Milan rimane ottimista, è un discorso che riguarda il Corinthians”

CALCIOMERCATO MILAN

Romano chiarisce: “André? Il Milan rimane ottimista, è un discorso che riguarda il Corinthians”

Calciomercato Milan, Romano su André: 'Rimane l'ottimismo nei rossoneri'
L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha aggiornato sull'affare tra Milan e Corinthians per André. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Dopo le notizie delle ultime ore relative ai problemi e al possibile ricorso alla FIFA per sbloccare l'affare per André, Fabrizio Romano ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Milan e il Corinthians, sottolineando l'ottimismo della dirigenza rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole dal suo ultimo video YouTube.

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano sull'affare André

—  

"Sta succedendo di tutto ma il Milan il suo l'ha fatto. È un discorso che riguarda il Corinthians e la pancia del club brasiliano. Chi comanda e chi prende le decisioni adesso dovrà fare chiarezza. Al tavolo ci sono i legali del giocatore, gli agenti del giocatore, il presidente e la dirigenza del club, con l'opinione dell'allenatore pesante come Dorival Junior che ha già fatto capire al club che la valorizzazione del giocatore dovrebbe essere fatta a cifre diverse. Il Milan vuole spendere attorno ai 14/15 milioni di euro + 2 di bonus. Il Corinthians come valutazione complessiva (70% club, 30% giocatore) vorrebbe raggiungere qualcosa di più vicino ai 24 milioni".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Perché il Milan di Allegri non 'assedia' gli avversari? Scelte e differenze dall'Inter

Fabrizio Romano ha poi aggiunto: "Il problema: il club aveva già dato un ok di massima all'offerta del Milan, avevano firmato dei documenti vincolanti altri dirigenti del club. È un problema del Corinthians. Il Milan si augura di dover evitare di andare alla FIFA e di dover ricorrere a livello legale: il club rossonero sostiene di avere i documenti già fatti. Il Corinthians richiama chi ha firmato questi documenti, non il presidente ma altri dirigenti. Il Milan questa sera fa trapelare ottimismo: il club vuole il giocatore e lo considera un talento con grande potenziale. Il Milan vuole chiudere alle sue condizioni".

Leggi anche
Milan in prestito: torna Chukwueze. Le tempistiche di Zeroli. Morata KO. Musah trova il gol
André al Milan: intoppi e decisioni. Moretto svela: “Diavolo ottimista sulla chiusura...

© RIPRODUZIONE RISERVATA