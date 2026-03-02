Calciomercato Milan, Romano su André: 'Rimane l'ottimismo nei rossoneri'

Dopo le notizie delle ultime ore relative ai problemi e al possibile ricorso alla FIFA per sbloccare l' affare per André , Fabrizio Romano ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Milan e il Corinthians , sottolineando l'ottimismo della dirigenza rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole dal suo ultimo video YouTube.

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano sull'affare André

"Sta succedendo di tutto ma il Milan il suo l'ha fatto. È un discorso che riguarda il Corinthians e la pancia del club brasiliano. Chi comanda e chi prende le decisioni adesso dovrà fare chiarezza. Al tavolo ci sono i legali del giocatore, gli agenti del giocatore, il presidente e la dirigenza del club, con l'opinione dell'allenatore pesante come Dorival Junior che ha già fatto capire al club che la valorizzazione del giocatore dovrebbe essere fatta a cifre diverse. Il Milan vuole spendere attorno ai 14/15 milioni di euro + 2 di bonus. Il Corinthians come valutazione complessiva (70% club, 30% giocatore) vorrebbe raggiungere qualcosa di più vicino ai 24 milioni".