Calciomercato Milan, Moretto: 'Diavolo ottimista sull'operazione André'

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero a un passo dall'acquisto del giovane centrocampista André per una cifra vicina ai 17 milioni di euro da versare nelle casse del Corinthians. Ci sarebbero però degli ostacoli alla chiusura definitiva dell'operazione (leggi qui). 'ESPN Brasile' ha spiegato ieri come il Milan sia tutelato grazie allo scambio delle bozze del contratto. E sottolinea che gran parte dei documenti sono già stati firmati dall'ufficio legale del Corinthians. Se non dovesse arrivare il sì definitivo del presidente Osmar Stábile il Milan potrebbe anche procedere per via legali (qui i dettagli).
André al Milan: intoppi e decisioni. Moretto svela: “Diavolo ottimista sulla chiusura dell’affare”
Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato sull'operazione di calciomercato tra il Milan e il Corinthians per il giovane André. I dettagli dal social X
Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato sull'operazione per il centrocampista brasiliano. Ecco il post sul social X.
"André, il Milan è ottimista di arrivare alla chiusura definitiva dell’affare". In un altro post ha sottolineato come non creda che sia necessaria una battaglia legale con il Corinthians. Vedremo come andrà a finire la trattativa di calciomercato per André e se il brasiliano giocherà con i rossoneri a partire dalla prossima stagione.
