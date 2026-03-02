Calciomercato Milan, Moretto: 'Diavolo ottimista sull'operazione André'

Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato sull'operazione di calciomercato tra il Milan e il Corinthians per il giovane André. I dettagli dal social X

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero a un passo dall'acquisto del giovane centrocampista André per una cifra vicina ai 17 milioni di euro da versare nelle casse del Corinthians. Ci sarebbero però degli ostacoli alla chiusura definitiva dell'operazione (leggi qui). 'ESPN Brasile' ha spiegato ieri come il Milan sia tutelato grazie allo scambio delle bozze del contratto. E sottolinea che gran parte dei documenti sono già stati firmati dall'ufficio legale del Corinthians. Se non dovesse arrivare il sì definitivo del presidente Osmar Stábile il Milan potrebbe anche procedere per via legali (qui i dettagli).