Calciomercato Milan, Estupinan verso la cessione: c'è Bologna e non solo

Come riportato dal giornalista Sacha Tavolieri sul sito sky-sport.ch sul il Milan sarebbe disposto ad ascoltare offerte per Estupinan. Il Diavolo dovrebbe recuperare circa 14 milioni di euro dall'investimento da 17 milioni di euro della scorsa stagione. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse da Italia, Spagna e Inghilterra. In Serie A ci sarebbe il Bologna che starebbe seguendo attentamente la situazione. Il club potrebbe pensarci davvero nel caso in cui ci dovessero essere condizioni economiche favorevoli. Ci potrebbe essere una concorrenza internazionale per Estupinan: secondo Tavolieri diversi club della Liga e della Premier League avrebbero chiesto informazioni sulla situazione del difensore rossonero che sarebbe quindi un profilo molto richiesto in vista della prossima sessione di calciomercato.