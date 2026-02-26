Calciomercato Milan, Estupinan via? Non è adatto al modulo di Allegri

L'obiettivo del Milan resta tornare a giocare la Champions League a partire dalla prossima stagione. Nel caso in cui il Diavolo dovesse riuscirci, la rosa al momento a disposizione di Massimiliano Allegri non sarà per nulla adeguata, specialmente a livello numerico, ma anche a livello di qualità. La dirigenza rossonera dovrà per forza di cosa rinforzare e allungare la squadra per giocare una competizione in più. Occhio però anche alle possibili cessioni in estate. Tanti giocatori infatti potrebbero non rientrare più nel progetto del Diavolo. Il punto lo fa 'Tuttosport' su tre giocatori nello specifico.

Come scrive il quotidiano nel 3-5-2 di Allegri Estupinan ha dimostrato a più riprese di essere in difficoltà. L'ex Brighton potrebbe giocare meglio in una difesa a quattro come terzino sinistro puro, tanto è vero che Bartesaghi gli ha rubato il posto da titolare. Per Odogu si potrebbe cercare un prestito mentre Loftus-Cheek resterebbe ancora in bilico tra un rinnovo e una possibile cessione.