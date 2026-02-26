Il Milan continua la sua stagione con l'obiettivo di rientrare in Champions League a partire dal prossimo anno. Servirà restare tra le prime quattro in Serie A. Il ritorno nell'Europa che conta sarebbe fondamentale anche per rinforzare la rosa e per trattenere alcuni big già presenti in rosa. Tra questi resta da capire il futuro di Luka Modric : il centrocampista croato ha un'opzione anche per la prossima stagione, ma la scelta spetta solo a lui.

Come scrive 'Tuttosport' sarebbero iniziate le grandi manovre per convincere Modric a fare almeno un altro anno in rossonero, sia da parte della società che da parte di allenatore e squadra. La presenza del croato potrebbe fare crescere ancora di più tutto il gruppo del Diavolo, specialmente verso un possibile ritorno in Champions League. Secondo il quotidiano se ne potrebbe parlare più avanti, ma i discorsi sarebbero già partiti. Vedremo se Modric si convincerà a giocare con il Milan almeno per un'altra stagione.