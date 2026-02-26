Fullkrug, Gimenez e Nkunku sarebbero tutti in bilico. Per quanto riguarda il messicano molto potrebbe passare dal prossimo mondiale. Se il centravanti dovesse fare bene si potrebbero aprire strade interessanti. Nkunku è di nuovo tornato nell'ombra dopo un buon periodo e in estate potrebbe tornare alla carica il Fenerbahce che lo avrebbe cercato già durante il calciomercato invernale. Fullkrug avrebbe il destino nelle sue mani: il Milan lo potrebbe tenere per 5 milioni (il riscatto fissato con il West Ham), ma il tedesco dovrebbe cambiare decisamente passo.