Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, l’attacco verso la rivoluzione? In tre sul calciomercato potrebbero dire addio

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, l’attacco verso la rivoluzione? In tre sul calciomercato potrebbero dire addio

Calciomercato, in attacco tanti cambi per il Milan? In tre restano in bilico verso l'estate
Calciomercato Milan, l'attacco dei rossoneri potrebbe essere davvero rivoluzionato in vista della prossima stagione. Tre in bilico. Ecco i dettagli da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe cambiare molto in vista della prossima stagione, specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. In quel caso la dirigenza rossonera dovrà per forza di cosa rinforzare e allungare la rosa oggi a disposizione di Massimiliano Allegri. Occhio però anche alle possibili cessioni in estate. Tanti giocatori infatti potrebbero non rientrare più nel progetto del Diavolo. Il punto lo fa 'Tuttosport' partendo dalle possibili mosse in attacco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ceduto Loftus-Cheek in estate? Occhio al colpo: nel mirino ...>>>

Fullkrug, Gimenez e Nkunku sarebbero tutti in bilico. Per quanto riguarda il messicano molto potrebbe passare dal prossimo mondiale. Se il centravanti dovesse fare bene si potrebbero aprire strade interessanti. Nkunku è di nuovo tornato nell'ombra dopo un buon periodo e in estate potrebbe tornare alla carica il Fenerbahce che lo avrebbe cercato già durante il calciomercato invernale. Fullkrug avrebbe il destino nelle sue mani: il Milan lo potrebbe tenere per 5 milioni (il riscatto fissato con il West Ham), ma il tedesco dovrebbe cambiare decisamente passo.

Leggi anche
Milan, per Estupinan si valuta una cessione in estate? In bilico altri due
Modric un altro anno al Milan? Discorsi partiti, il Diavolo prova a convincerlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA