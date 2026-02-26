Il Milan potrebbe cambiare molto in vista della prossima stagione, specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. In quel caso la dirigenza rossonera dovrà per forza di cosa rinforzare e allungare la rosa oggi a disposizione di Massimiliano Allegri. Occhio però anche alle possibili cessioni in estate. Tanti giocatori infatti potrebbero non rientrare più nel progetto del Diavolo. Il punto lo fa 'Tuttosport' partendo dalle possibili mosse in attacco.
Milan, l’attacco verso la rivoluzione? In tre sul calciomercato potrebbero dire addio
Calciomercato Milan, l'attacco dei rossoneri potrebbe essere davvero rivoluzionato in vista della prossima stagione. Tre in bilico. Ecco i dettagli da 'Tuttosport'
Fullkrug, Gimenez e Nkunku sarebbero tutti in bilico. Per quanto riguarda il messicano molto potrebbe passare dal prossimo mondiale. Se il centravanti dovesse fare bene si potrebbero aprire strade interessanti. Nkunku è di nuovo tornato nell'ombra dopo un buon periodo e in estate potrebbe tornare alla carica il Fenerbahce che lo avrebbe cercato già durante il calciomercato invernale. Fullkrug avrebbe il destino nelle sue mani: il Milan lo potrebbe tenere per 5 milioni (il riscatto fissato con il West Ham), ma il tedesco dovrebbe cambiare decisamente passo.
