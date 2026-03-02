Anche la partita contro la Cremonese ha visto un Milan abbastanza compassato e che ha fatto fatica a creare occasioni importante. Questo nonostante la squadra di Nicola abbia cercato di tenere in mano in pallino del gioco tenendo anche un baricentro abbastanza alto nel primo tempo. Partita molto diversa da quella persa contro il Parma, dove Cuesta aveva impostato la gara difendendo molto basso e aspettando il Milan (tattica che ha premiato). Infatti i rossoneri hanno avuto più spazio da attaccare quando hanno deciso di aprire davvero il gas cambiando passo: quattro occasioni in pochissimi minuti (Leao, Pulisic, Rabiot e Fofana). Per questo che molti tifosi e addetti ai lavori si chiedono: perché il Milan di Allegri non attacca con forza dai primi minuti e accelera solo a sprazzi?