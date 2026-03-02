Milan, Allegri ha un piano tattico molto chiaro, ma la domanda è: perché non si spinge di più nei primi minuti della partita? La nostra analisi
Anche la partita contro la Cremonese ha visto un Milan abbastanza compassato e che ha fatto fatica a creare occasioni importante. Questo nonostante la squadra di Nicola abbia cercato di tenere in mano in pallino del gioco tenendo anche un baricentro abbastanza alto nel primo tempo. Partita molto diversa da quella persa contro il Parma, dove Cuesta aveva impostato la gara difendendo molto basso e aspettando il Milan (tattica che ha premiato). Infatti i rossoneri hanno avuto più spazio da attaccare quando hanno deciso di aprire davvero il gas cambiando passo: quattro occasioni in pochissimi minuti (Leao, Pulisic, Rabiot e Fofana). Per questo che molti tifosi e addetti ai lavori si chiedono: perché il Milan di Allegri non attacca con forza dai primi minuti e accelera solo a sprazzi?
Il Milan di Allegri ha un piano d'attacco chiaro
Domanda assolutamente legittima, specialmente contro squadre di livello qualitativo nettamente inferiore al Milan. In pochissimi casi in questa stagione il Diavolo ha iniziato una partita premendo, pressando e accelerando dai primi minuti per cercare di chiudere la gara in poco tempo. Un po' come ha fatto l'Inter spesso in campionato. La strategia di Allegri sembra chiara: mantenere un ritmo simile per tutta la gara e cercare di approfittare della stanchezza delle squadre avversarie nei secondi tempi. Come mai il Milan non vuole spingere subito? Dopo mesi ormai sembra chiaro che Allegri voglia prima di tutto solidità difensiva e preferisce gestire i ritmi della partita a suo piacimento senza alzare la squadra con il rischio di squilibrarla. Poi si punta sugli episodi che spesso sono andati a favore del Milan visto che in attacco e a centrocampo ci sono giocatori di qualità che possono risolvere tutto con una giocata.