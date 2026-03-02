Saelemaekers, quale simulazione? Tifosi Inter: polemica e paura pre derby

Nel video la spiegazione perfetta dell'episodio dell'ex arbitro Cesari durante 'Pressing'. Il contatto tra le gambe di Saelemaekers e quelle di Pezzella c'è è chiarissimo con il giocatore della Cremonese che sgambetta il belga. Dove sarebbe la simulazione? Sui social sono arrivati addirittura degli accostamenti con la simulazione di Bastoni in Inter-Juventus. Paragoni veramente fuori luogo, visto che in quel caso il difensore nerazzurro aveva davvero simulato causando l'espulsione di Kalulu.
Ma tutto questo caos e questa polemica per cosa? Per non avere un giocatore chiave del Milan contro nel derby? I tifosi dell'Inter non dovrebbero preoccuparsi dei rossoneri visto che che la squadra per cui fanno il tifo ha dimostrato di essere la migliore in stagione in Serie A. Perché avere paura del Diavolo quando arrivi al derby con 10 punti di vantaggio e montare una polemica social del tutto inutile?
