MILAN-INTER

Furia social su Saelemaekers che simula (falsità). Tifosi dell’Inter, perché vi preoccupate del derby?

Saelemaekers, quale simulazione? Tifosi Inter: polemica e paura pre derby
Nessuna simulazione di Saelemaekers in Cremonese-Milan, ma la polemica dei tifosi dell'Inter accende un derby. Tanta preoccupazione per la partita contro i rossoneri: come mai?
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo già in piano clima derby (qui le ultime sugli infortuni): questa domenica il Milan e l'Inter si sfideranno come seconda e prima della classe, con i nerazzurri che partono con un vantaggio ampio. Sono infatti 10 i punti che dividono le due squadre dopo la 27^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Insomma un grande distacco con il Diavolo che potrebbe aprire una piccolissima speranza Scudetto in caso di vittoria, ma è ovvio come l'Inter sia già in corsa avviata verso l'ultimo chilometro per il tricolore. Insomma perché mai i nerazzurri e i tifosi dovrebbero preoccuparsi prima della partita? Anche in caso di sconfitta avrebbero un vantaggio ampio da gestire. Con una vittoria o un pareggio lo Scudetto sarebbe quasi del tutto assicurato. Eppure è nata una polemica social (abbastanza inutile) dopo Cremonese-Milan che riguarda l'esterno rossonero Saelemaekers.

Allarme (falso) simulazione per Saelemaekers: paura per il derby?

Tutto nasce dopo un intervento di Pezzella che fa un netto sgambetto ai danni del belga. Saelemaekers cade e Massa lascia correre. Il caos! Sui social tanti tifosi dell'Inter hanno urlato allo scandolo tacciando il belga come un simulatore che avrebbe meritato il giallo. Un cartellino che sarebbe stato molto pesante visto che l'esterno rossonero avrebbe saltato il derby per squalifica. Facciamo chiarezza: Saelemaekers non è certo uno stinco di santo sotto questo punto di vista e spesso ha accentuato alcuni contatti, ma dire che l'azione contro la Cremonese è simulazione è dire il falso. E sono le immagini e certificarlo, non un parere personale.

Nel video la spiegazione perfetta dell'episodio dell'ex arbitro Cesari durante 'Pressing'. Il contatto tra le gambe di Saelemaekers e quelle di Pezzella c'è è chiarissimo con il giocatore della Cremonese che sgambetta il belga. Dove sarebbe la simulazione? Sui social sono arrivati addirittura degli accostamenti con la simulazione di Bastoni in Inter-Juventus. Paragoni veramente fuori luogo, visto che in quel caso il difensore nerazzurro aveva davvero simulato causando l'espulsione di Kalulu.

Ma tutto questo caos e questa polemica per cosa? Per non avere un giocatore chiave del Milan contro nel derby? I tifosi dell'Inter non dovrebbero preoccuparsi dei rossoneri visto che che la squadra per cui fanno il tifo ha dimostrato di essere la migliore in stagione in Serie A. Perché avere paura del Diavolo quando arrivi al derby con 10 punti di vantaggio e montare una polemica social del tutto inutile?

