Saelemaekers, quale simulazione? Tifosi Inter: polemica e paura pre derby

Siamo già in piano clima derby ( qui le ultime sugli infortuni ) : questa domenica il Milan e l'Inter si sfideranno come seconda e prima della classe, con i nerazzurri che partono con un vantaggio ampio. Sono infatti 10 i punti che dividono le due squadre dopo la 27^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Insomma un grande distacco con il Diavolo che potrebbe aprire una piccolissima speranza Scudetto in caso di vittoria, ma è ovvio come l'Inter sia già in corsa avviata verso l'ultimo chilometro per il tricolore. Insomma perché mai i nerazzurri e i tifosi dovrebbero preoccuparsi prima della partita? Anche in caso di sconfitta avrebbero un vantaggio ampio da gestire. Con una vittoria o un pareggio lo Scudetto sarebbe quasi del tutto assicurato. Eppure è nata una polemica social (abbastanza inutile) dopo Cremonese-Milan che riguarda l'esterno rossonero Saelemaekers .

Allarme (falso) simulazione per Saelemaekers: paura per il derby?

Tutto nasce dopo un intervento di Pezzella che fa un netto sgambetto ai danni del belga. Saelemaekers cade e Massa lascia correre. Il caos! Sui social tanti tifosi dell'Inter hanno urlato allo scandolo tacciando il belga come un simulatore che avrebbe meritato il giallo. Un cartellino che sarebbe stato molto pesante visto che l'esterno rossonero avrebbe saltato il derby per squalifica. Facciamo chiarezza: Saelemaekers non è certo uno stinco di santo sotto questo punto di vista e spesso ha accentuato alcuni contatti, ma dire che l'azione contro la Cremonese è simulazione è dire il falso. E sono le immagini e certificarlo, non un parere personale.