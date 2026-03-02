Così nel Derby ci distruggono! Analisi Cremonese-Milan 0-2: testa assente

Quando vinci come in Cremonese-Milan 0-2, qualche campanello d'allarme suona. Eppure i motivi apparenti sono quelli sbagliati in questo caso. Una vittoria al 90' potrebbe far pensare a una squadra con difficoltà offensive, incapace di creare tanto. Invece ieri il Milan di Massimiliano Allegri ha segnato al 90' per puro caso, creando tanto, ma dietro ha dato la sensazione di instabilità per la prima volta in stagione. Squadra spaccata in due, difesa e centrocampo slegati. Una squadra che sembra ormai mentalmente assente. Il pensiero va ovviamente al Derby di domenica: se dietro si gioca così, ci fanno molto male. Nell'analisi tattica del nostro match analyst Mattia Pellé, poi, anche la dimostrazione di come Rafa Leao abbia fatto una buona partita. Il portoghese classe 1999, però, continua a essere servito poco. Qui sotto il video dal nostro canale YouTube: lasciate un mi piace, iscrivetevi, commentate e attivate la campanella!