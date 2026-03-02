Durante Cremonese-Milan , partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi allo stadio 'Zini' di Cremona e terminata 0-2 per i rossoneri con i gol di Strahinja Pavlović e Rafael Leão nel finale, è avvenuto un episodio molto controverso che ha riguardato Alexis Saelemaekers , centrocampista rossonero e Giuseppe Pezzella , difensore dei padroni di casa.

Cremonese-Milan 0-2, la moviola di Cesari: "Saelemaekers non ha simulato"

Contatto tra Saelemaekers e Pezzella, con il giocatore del Milan che ha accentuato un po' la caduta dopo essere stato toccato sia sulla gamba, sia sulla spalla dal terzino di Davide Nicola. L'avvenimento, però, ha scatenato l'ira sui social di giornalisti e tifosi interisti che, memori del caso Pierre Kalulu - Alessandro Bastoni in Inter-Juventus di un paio di settimane fa, avrebbero voluto un'ammonizione per simulazione a carico del belga.