Un cartellino giallo avrebbe portato Saelemaekers, che ha giocato in Cremonese-Milan sotto diffida, alla squalifica per un turno e, pertanto, allo stop per il derby contro l'Inter del prossimo 8 marzo a 'San Siro'. A far tacere la protesta immotivata dei sostenitori nerazzurri ci ha pensato, nel corso della trasmissione 'Pressing' in onda sulle reti 'Mediaset', l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari, oggi opinionista e moviolista.
"Saelemaekers non ha simulato. C'è un contatto con Pezzella. Massa fa bene a non prendere provvedimenti disciplinari per il belga che cade perché c'è un contatto tra le gambe. Non può mai essere una simulazione, anzi è fallo - ha spiegato Cesari, evidenziando la verità sull'accaduto -. Sul gol di Pavlović sono stati bravi arbitro e V.A.R.. Dopo il colpo sul viso la palla finisce sulla sua spalla, quindi possiamo parlare di un gol assolutamente regolare". I tifosi dell'Inter farebbero bene a guardare maggiormente in casa propria. Magari all'uso ripetuto della 'caduta in stile libero' da parte di più di qualche loro calciatore.
