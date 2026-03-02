«Rafael Leão largo? L’ultima occasione era a campo aperto, non c’era nessuno. Ora fa dei movimenti da vero centravanti e si è comportato bene nel primo tempo, poi nel secondo ha avuto una posizione un po’ più esterna. È normale, sia lui sia Christian Pulisic e Christopher Nkunku sono tecnicamente molto bravi. Quando ci sono giocatori bravi si devono mettere a disposizione della squadra, e tutto va bene. Sul derby dico di goderci la bellissima serata. Sorprese? Non ce ne sono. Vediamo chi abbiamo a disposizione e ci prepariamo».