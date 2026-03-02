Pianeta Milan
CREMONESE-MILAN

Milan, Allegri: 'Leao fa dei movimenti da vero centravanti. Lui, Pulisic e Nkunku tecnicamente molto bravi'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cremonese-Milan 0-2, così Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'

—  

«Era importante tornare a vincere e non subire gol, nelle ultime tre partite abbiamo sempre subito gol. Ritroviamo la vittoria dopo il Parma, aveva lasciato un po’ di strascichi. La squadra ha avuto difficoltà nei primi minuti contro una buona Cremonese. Gli errori fanno parte del calcio, ci sono momenti in cui si fa gol al primo colpo e altri momenti in cui non si riesce. I ragazzi però sono stati bravi, sia i titolari sia chi è entrato dopo».

