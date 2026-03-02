Milan, i rossoneri riescono a battere non senza patemi la Cremonese allungando sul quinto posto (ora il Como è a meno 9) e arrivando al derby contro l'Inter a dieci punti di distanza. Ecco le ultime novità sugli infortunati in casa rossonera e sul prossimo futuro di Santiago Gimenez e di Pervis Estupinan. Tante polemiche (inutili) su Alexis Saelemaekers. Le top news da Pianeta Milan del due marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>