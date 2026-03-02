Milan, i rossoneri riescono a battere non senza patemi la Cremonese allungando sul quinto posto (ora il Como è a meno 9) e arrivando al derby contro l'Inter a dieci punti di distanza. Ecco le ultime novità sugli infortunati in casa rossonera e sul prossimo futuro di Santiago Gimenez e di Pervis Estupinan. Tante polemiche (inutili) su Alexis Saelemaekers. Le top news da Pianeta Milan del due marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, polemiche inutili contro Saelemaekers. Estupinan verso la cessione. Rivelazione su Gimenez
ULTIME MILAN NEWS
Milan, polemiche inutili contro Saelemaekers. Estupinan verso la cessione. Rivelazione su Gimenez
Milan, polemiche inutile su Saelemaekers dopo la Cremonese. Il possibile rientro e il futuro di Gimenez. Notizie su Estupinan e gli infortuni. Ecco le top news del 2 marzo 2026 da Pianeta Milan