Calciomercato Milan, André vuole il rossonero, ma ci sono due ostacoli

André spinge per il Milan. Ci sono però due grandi ostacoli: ecco i dettagli

Calciomercato Milan, André potrebbe essere il primo colpo in vista dell'estate, ma ci sono due ostacoli da superare per i rossoneri. I dettagli da Tuttomercatoweb
Il Milan sarebbe vicino a chiudere il primo colpo di calciomercato ovvero André dal Corinthians per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Ci sono però degli ostacoli importanti. Questo il punto di Tuttomercatoweb: il motivo principale sarebbe stata la ferma opposizione del tecnico Dorival Junior. L'allenatore brasiliano avrebbe minacciato le dimissioni qualora la squadra decidesse di privarsi di André in vista del Brasileiro.

Oltre alla decisione dell'allenatore il presidente Stabile avrebbe fatto un passo indietro dopo una sommossa popolare. André e il suo entourage starebbero spingendo fortemente perché il club alla fine decida di lasciarlo partire. A venire in aiuto al Milan ci sarebbe anche una situazione economica non brillante del Corinthians, motivo per cui anche alcuni finanziatori vorrebbe che l'operazione di calciomercato con i rossoneri andasse a buon fine. Questa sarebbe al momento la situazione attorno al brasiliano. Vedremo quindi come si chiuderà questa trattativa e se il Milan chiuderà il colpo di calciomercato o meno.

