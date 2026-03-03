Calciomercato Milan, André vuole il rossonero, ma ci sono due ostacoli

Oltre alla decisione dell'allenatore il presidente Stabile avrebbe fatto un passo indietro dopo una sommossa popolare. André e il suo entourage starebbero spingendo fortemente perché il club alla fine decida di lasciarlo partire. A venire in aiuto al Milan ci sarebbe anche una situazione economica non brillante del Corinthians, motivo per cui anche alcuni finanziatori vorrebbe che l'operazione di calciomercato con i rossoneri andasse a buon fine. Questa sarebbe al momento la situazione attorno al brasiliano. Vedremo quindi come si chiuderà questa trattativa e se il Milan chiuderà il colpo di calciomercato o meno.