Calciomercato Milan, ESPN: 'André, il Corinthians vuole di più'. La cifra

Continua la telenovela di calciomercato che riguarda il Milan, il Corinthians e il calciatore André. Qualche giorno fa ESPN Brasile e Fabrizio Romano avevano rivelato di un colpo praticamente chiuso da parte del Diavolo: 15 milioni più bonus per il 70% del cartellino, con il giocatore che avrebbe rinunciato al suo 30% del cartellino per giocare in rossonero. Ora dopo ora sono emerse difficoltà e intralci a questa operazione. Ecco gli ultimi dettagli da ESPN Brasile.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Telenovela André, il Corinthians ora chiede di più: la cifra. Tre strade per il Milan
CALCIOMERCATO MILAN
Telenovela André, il Corinthians ora chiede di più: la cifra. Tre strade per il Milan
Calciomercato Milan, continua la telenovela che riguarda i rossoneri e il Corinthians per quanto riguarda il brasiliano André. Ecco i dettagli da 'ESPN Brasile'
LEGGI ANCHE: Guirassy opzione seria per il Milan. Prossime settimane cruciali: il punto dalla Germania>>>
In un nuovo incontro per definire il futuro di André il Corinthians avrebbe rafforzato la posizione di non vendere il centrocampista alla cifra offerta dal Milan, ma vorrebbe di più: circa 22 milioni di euro. Il club avrebbe quindi rifiutato i 17 milioni offerti dal Diavolo. Il Milan, si legge, starebbe ancora valutando cosa fare: lasciare stare, rilanciare o chiamare la FIFA per fare rispettare la prima offerta, forte di documenti già scambiati tra i club. André sarebbe pronto a vestire la maglia del Milan, ma non forzerebbe la sua cessione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA