Calciomercato Milan, ESPN: 'André, il Corinthians vuole di più'. La cifra

Continua la telenovela di calciomercato che riguarda il Milan, il Corinthians e il calciatore André. Qualche giorno fa ESPN Brasile e Fabrizio Romano avevano rivelato di un colpo praticamente chiuso da parte del Diavolo: 15 milioni più bonus per il 70% del cartellino, con il giocatore che avrebbe rinunciato al suo 30% del cartellino per giocare in rossonero. Ora dopo ora sono emerse difficoltà e intralci a questa operazione. Ecco gli ultimi dettagli da ESPN Brasile.