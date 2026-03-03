Open Var, Rocchi: “Uno è fallo, l’altro no”. Derby, due titolari del Milan out

Pianeta Milan
OPEN VAR, ROCCHI PRENDE IN GIRO: “UNO È FALLO, L’ALTRO NO”. DERBY, 2 TITOLARI DEL MILAN OUT
Il nostro Stefano Bressi ha commentato le parole di Rocchi durante Open Var sui blocchi di Valenti e le ultime sul derby in casa Milan. Ecco l'analisi da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Durante 'Open Var' di DAZN ha parlato il designatore arbitrale Rocchi facendo il punto sui blocchi di Valenti in Milan-Parma e in Cagliari-Parma spiegando le differenze. Ecco l'estratto.

"Ribadisco la validità del gol in Milan-Parma: un giocatore che si mette fermo sulla linea di porta non commette fallo. Non possiamo annullare il gol se un giocatore è fermo. In Parma-Cagliari, invece, l'arbitro Massimi fa 'prevenzione' e spiega la situazione prima dei corner. In quel caso il giocatore del Parma in partenza dà una leggera spinta al portiere. Ho detto ai ragazzi che finché stanno fermi non abbiamo basi regolamentari per fare nulla, nel momento che fanno qualcosa devono intervenire. Non possiamo permettere che il portiere possa giocare, ma il regolamento non dice che un giocatore non può stare fermo sulla linea di porta. Per questo il gol a Milano è stato correttamente dato".

Il nostro Stefano Bressi ha commentato proprio le parole di Rocchi e le ultime novità per quanto riguarda il derby di domenica sera tra Milan e Inter. Ecco il video su 'YouTube'.

