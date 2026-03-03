"Ribadisco la validità del gol in Milan-Parma: un giocatore che si mette fermo sulla linea di porta non commette fallo. Non possiamo annullare il gol se un giocatore è fermo. In Parma-Cagliari, invece, l'arbitro Massimi fa 'prevenzione' e spiega la situazione prima dei corner. In quel caso il giocatore del Parma in partenza dà una leggera spinta al portiere. Ho detto ai ragazzi che finché stanno fermi non abbiamo basi regolamentari per fare nulla, nel momento che fanno qualcosa devono intervenire. Non possiamo permettere che il portiere possa giocare, ma il regolamento non dice che un giocatore non può stare fermo sulla linea di porta. Per questo il gol a Milano è stato correttamente dato". Nessun dubbio invece sulla bontà del gol di Pavlovic in Cremonese-Milan, sviscerato molto bene dalla sala VAR.