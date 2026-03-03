Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite arbitri var I blocchi di Valenti. Rocchi: “In Milan-Parma è gol. Con il Cagliari è fallo. Vi spiego”

MILAN-PARMA

I blocchi di Valenti. Rocchi: “In Milan-Parma è gol. Con il Cagliari è fallo. Vi spiego”

I blocchi di Valenti. Rocchi: 'In Milan-Parma è gol. Con il Cagliari è fallo. Vi spiego'
Il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi ha parlato ancora una volta dei blocchi sul portiere di Valenti in Milan-Parma e contro il Cagliari. Il punto da 'Open Var'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Altro appuntamento di Open Var a 'DAZN'. Ospite il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi che ha parlato ancora una volta dei blocchi sul portiere di Valenti in Milan-Parma e in Parma-Cagliari, giudicati fallo sul campo. Dopo l'intervento Var a San Siro l'arbitro Piccinini decise di convalidare il gol di Troilo. Ecco la spiegazione di Rocchi.

Milan-Parma, si parla ancora del blocco di Valenti

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché …” >>>

LEGGI ANCHE

"Ribadisco la validità del gol in Milan-Parma: un giocatore che si mette fermo sulla linea di porta non commette fallo. Non possiamo annullare il gol se un giocatore è fermo. In Parma-Cagliari, invece, l'arbitro Massimi fa 'prevenzione' e spiega la situazione prima dei corner. In quel caso il giocatore del Parma in partenza dà una leggera spinta al portiere. Ho detto ai ragazzi che finché stanno fermi non abbiamo basi regolamentari per fare nulla, nel momento che fanno qualcosa devono intervenire. Non possiamo permettere che il portiere possa giocare, ma il regolamento non dice che un giocatore non può stare fermo sulla linea di porta. Per questo il gol a Milano è stato correttamente dato". Nessun dubbio invece sulla bontà del gol di Pavlovic in Cremonese-Milan, sviscerato molto bene dalla sala VAR.

Leggi anche
Milan-Parma, i dubbi di Piccinini e la spinta del VAR: non è così che si prende una decisione
Cremonese-Milan, arbitro Massa: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

© RIPRODUZIONE RISERVATA