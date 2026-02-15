Inter-Juventus, Collovati: 'Rocchi si dimetta'. La simulazione di Bastoni ...

Ecco le parole dell'ex difensore nella trasmissione della Rai 'Il sabato al 90°': "Non possiamo giustificare. Rocchi dia le dimissioni. Tutte le domeniche siamo a parlare di errori arbitrali clamorosi. Non è più possibile. Bastoni poi ha sbagliato, perché ha esultato al momento del cartellino rosso. Ormai c'è l'immagine televisiva, non puoi più ingannare. Mentre Bastoni ha provato a ingannare e ha sbagliato. Adesso deve chiedere scusa, chiedere scusa non è una vergona, anzi a volte può essere" (parole riprese da 'Tuttomercatoweb).