Inter-Juventus, Collovati: 'Rocchi si dimetta'. La simulazione di Bastoni ...

INTER-JUVENTUS

Collovati non ci sta: “Rocchi dia le dimissioni. Bastoni ha sbagliato. Ha esultato e …”

L'ex calciatore di Inter e Milan Fulvio Collovati ha parlato della simulazione di Alessandro Bastoni contro la Juventus. Ecco le parole alla Rai
E' successo di tutto durante Inter-Juventus: vittoria per 3-2 dei nerazzurri in una partita pesantemente condizionata dal rosso clamoroso inventato ai danni di Kalulu a fino primo tempo. Gara che interessava da vicino ovviamente anche il Milan, visto che il Diavolo resta in corsa per lo Scudetto proprio contro la squadra di Chivu. L'ex calciatore dei rossoneri e non solo Fulvio Collovati ha commentato senza giri di parole la simulazione di Bastoni, che ha ingannato La Penna sul secondo giallo sventolato in faccia a Kalulu.

Ecco le parole dell'ex difensore nella trasmissione della Rai 'Il sabato al 90°': "Non possiamo giustificare. Rocchi dia le dimissioni. Tutte le domeniche siamo a parlare di errori arbitrali clamorosi. Non è più possibile. Bastoni poi ha sbagliato, perché ha esultato al momento del cartellino rosso. Ormai c'è l'immagine televisiva, non puoi più ingannare. Mentre Bastoni ha provato a ingannare e ha sbagliato. Adesso deve chiedere scusa, chiedere scusa non è una vergona, anzi a volte può essere" (parole riprese da 'Tuttomercatoweb).

