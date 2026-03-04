A partire, quindi, dal derby, sarà confermato Koni De Winter come centrale della difesa a tre del Milan di Massimiliano Allegri. Tanto il belga quanto il serbo Strahinja Pavlović vivono, in fin dei conti un ottimo momento di forma. Per Allegri, però, si accorciano le rotazioni: l'infortunio di Gabbia rende il reparto davvero corto e le scelte obbligate. Un difensore in più nel calciomercato estivo avrebbe fatto davvero comodo.