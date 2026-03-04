Pianeta Milan
Gabbia operato, salta il derby Milan-Inter e non solo. Ecco quando potrebbe rientrare

Il Milan ha perso per un bel po' Matteo Gabbia, classe 1999 difensore centrale, operato ieri a Londra di ernia inguinale. Si complicano i piani rossoneri per le prossime partite, a cominciare dal derby contro l'Inter di domenica sera a 'San Siro'
Ieri sera il Milan ha comunicato come Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, fermatosi nel riscaldamento di Milan-Parma un paio di settimane fa, sia stato operato a Londra dal professor Ernest Schilders per risolvere un problema di ernia inguinale. Intervento - svoltosi alla presenza del medico del Milan, Stefano Mazzoni - perfettamente riuscito.

Gabbia, così come comunicato ancora dal Milan, dovrebbe rientrare in campo tra un mese. Il numero 46 rossonero, dunque, salterà sicuramente il derby contro l'Inter di domenica, poi la trasferta in casa della Lazio e il nuovo impegno interno del Diavolo contro il Torino. Potrebbe quindi rientrare in occasione della trasferta di Napoli, il primo weekend di aprile o, a 'San Siro', nella sfida contro l'Udinese nel fine settimana successivo.

A partire, quindi, dal derby, sarà confermato Koni De Winter come centrale della difesa a tre del Milan di Massimiliano Allegri. Tanto il belga quanto il serbo Strahinja Pavlović vivono, in fin dei conti un ottimo momento di forma. Per Allegri, però, si accorciano le rotazioni: l'infortunio di Gabbia rende il reparto davvero corto e le scelte obbligate. Un difensore in più nel calciomercato estivo avrebbe fatto davvero comodo.

